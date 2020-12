Packerlflut zu Weihnachten

In der Postzustellbasis Stegersbach werden am Mittwoch schon seit 5.00 Uhr, die in der Nacht angelieferten Pakete sortiert und es sind viele. Für Verschnaufpausen blieb kaum Zeit. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen wegen Covid-19 wird im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet.

„Die letzten Wochen war es stressig. Von KW 49- KW 51 hatten wir im Schnitt an den Spitzentagen um die 1.500 Pakete. In dieser Woche hat es sich stabilisiert. Jetzt haben wir am Tag um die 850 Pakete. Die Mitarbeiter waren in den letzten Wochen sehr gefordert und ich möchte mich bei allen bedanken. Sie waren unermüdlich, trotz Stress ohne Ende“, so der Leiter der Zustellbasis Stegersbach Thomas Zimmermann.

Sonderschichten wurden eingelegt

Es wurden auch Sonderschichten gefahren – zum Beispiel am Feiertag am 8. Dezember. Ebenso wurden die Mitarbeiter von anderen Post-Mitarbeitern unterstützt, damit sie die Menge bewältigen konnten, so Zimmermann.

Von der Basis Stegersbach aus werden 5.800 Haushalte in den Bezirken Güssing und Oberwart beliefert. Im gesamten Burgenland wurden von der Post im Dezember rund 600.000 Pakete zugestellt – im Vergleich zum Dezember des Vorjahres ist das ein Plus von 40 Prozent.

27.000 Pakete täglich im Burgenland

Angela Grabmayer ist eine von 15 Postzustellern der Basis Stegersbach. Am Mittwoch hatte sie über 100 Pakete im Auto, an Spitzentagen waren es nicht selten bis zu 150. „Ich bin seit 30 Jahren dabei und so wie es heuer war, war es noch nie. Ich habe noch nie so viel schleppen müssen. Ich freue mich auf Weihnachten, wo ich drei Tage frei habe“, so Grabmayer.

Im Schnitt stellt die Post im Burgenland in diesen Tagen 27.000 Pakete täglich zu. „Alle Pakete, die morgen noch einlangen, werden am Tag noch zugestellt“, so Zimmermann. Die Zusteller der Post sind am Donnerstag, Heiliger Abend, noch bis 14.00 Uhr unterwegs.