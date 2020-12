Bilanz CoV-Tests: Andrang zu groß

Das Land Burgenland richtete ein kostenloses Testangebot kurz vor Weihnachten ein – die Zahl war aber mit zirka 6.400 Tests limitiert – und dieses Limit wurde auch schnell erreicht. Anmelden konnte man sich nur per Telefon für den jeweils den nächsten Tag. Das Interesse an den Vorweihnachtstests war dann doch deutlich höher, als erwartet – die Telefonleitungen waren überlastet. Es gab viele Beschwerden, viele verbrachten viel Zeit in der Warteschleife und gaben auf.

Das Land reagierte und stockte auf – von zehn Leitungen auf 18, das Personal sei im Dauereinsatz gewesen, hieß es am Mittwoch. Viele Interessenten scheiterten dennoch. Der Andrang war schlicht zu groß – und das Land betonte erneut, dass es sich um keine Massentests gehandelt habe und dass für diese Testungen kurzfristig eben nur beschränkte Testkapazitäten freigemacht werden konnten. Diese Testungen sind auch nur als zusätzliches Angebot zu den bestehenden privaten Testmöglichkeiten gedacht – wie sie zum Beispiel Apotheken anbieten.

13 positive Testergebnisse bis Mitttwoch 18.00 Uhr

Mit Stand Mittwochabend 18.00 Uhr gab es 13 positive Testergebnisse. Bei ihnen wurde noch vor Ort zur Bestätigung ein PCR-Test vorgenommen, und die positiven Fälle wurden den Gesundheitsbehörden gemeldet. Die Testungen laufen mit Ausnahme von Jennersdorf bis Mittwoch 20.00 Uhr.

Reguläre großflächige Testreihe im Jänner

Die Erfahrungen aus der jetzigen Testaktion werden aufgearbeitet und fließen in die Planung künftiger Testaktionen mit ein. Das Land Burgenland bedauerte, dass nicht alle Interessierten dieses zusätzliche wenn auch begrenzte Angebot wahrnehmen konnten, und hofft, dass die Nachfrage bei den regulären zweiten Massentests Mitte Jänner ähnlich hoch sein wird.

Bei den Massentests Mitte Dezember wurden 96 der 125 positiven Schnelltests im Burgenland durch einen PCR Test bestätigt, hieß am Mittwoch vom Koordinationsstab.