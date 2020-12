Mann wurde Opfer von Internetbetrügern

Mitte November wurde der Mann auf der Suche nach einer Verdienstmöglichkeit im Internet fündig. Er erhielt einen Arbeitsvertrag als Junior Trader der Firma „Coinlim Deutschland Limited“. Im Zeitraum 23. November bis 10. Dezember erhielt er mehrere Überweisungen auf sein österreichisches Bankkonto. Nach Abzug einer Provision von fünf Prozent transferierte er die Beträge weiter auf verschiedene Kryprowährungskonten. Mitte Dezember erfolgten jedoch Stornoüberweisungen vom Bankkonto des Opfers und es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Ende November wurde im Bezirk Neusiedl am See bereits ein ähnlicher Fall zur Anzeige gebracht, der Schaden lag damals im unteren vierstelligen Eurobereich.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät in solchen Fällen keinesfalls auf verlockende Angebote einzusteigen. Zudem sollte man sich nicht täuschen lassen, weil ein unbekannter Absender viel Geld für eine scheinbar leichte Arbeit anbietet. Man müsse sich auch bewusst sein, dass die Täter so an die Kontodaten gelangen.