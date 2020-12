Der Landtag im Coronavirus-Jahr

43.000 Burgenländerinnen und Burgenländer haben diese Möglichkeit via Livestream genutzt. 115 Gesetze hat der Burgenländische Landtag seit Februar 2020 verabschiedet. Das ist ein Rekord, der vor allem der Coronavirus-Pandemie geschuldet ist. Allein 39 Gesetze musste der Landtag aufgrund von Corona erlassen. „Worüber ich sehr froh bin – von diesen 115 Gesetzen, die heuer im Landtag seit Feber 2020 beschlossen wurden – waren 112 von 115 mit Stimmen von anderen Fraktionen“, so Dunst.

Geändert hat sich im Landtag auch der Klubstatus, der nunmehr ab zwei Abgeordneten – und nicht mehr ab drei erreicht wird. „Das hat natürlich in unserem Fall ausschließlich die Grünen betroffen, die jetzt einen Klubstatus haben, damit gehen mehrere Mitwirkungsrechte einher“, sagte der stellvertretende Landtagsdirektor Florian Philapitsch.

Herausforderung U-Ausschuss

Gemeinsam mit der Landtagsdirektion wurde auch die Fragestunde für Abgeordnete an Regierungsmitglieder geändert. Sie müssen sich nun unvorbereitet den Fragen der Abgeordneten stellen. Die größte Herausforderung für die Juristen im Landtag war aber die neue Verfahrensordnung im Hinblick auf den Commerzialbank-U-Ausschuss.

„Wir haben in einem kurzen Zeitraum, innerhalb weniger Wochen, ein sehr komplexes Regelwerk aus dem Boden gestampft – und sind jetzt gerade dabei zu erleben, wie es funktioniert“, so Philapitsch. Landtagspräsidentin Dunst feierte im Coronavirus-Jahr auch noch ihre Premiere als Bundesvorsitzende aller Landtagspräsidentinnen und Präsidenten. In dieser Funktion hatte sie unter anderem für einheitliche Bedingungen während der Pandemie zu sorgen.