SPÖ: Erste Impfungen nach Weihnachten

Großbritannien vor zwei Wochen, die USA vor einer Woche – weltweit starten dieser Tage die Coronavirus-Impfungen. In Österreich und auch im Burgenland könnten am 27. Dezember die ersten Impfungen verabreicht werden. Für Landeshauptmann Doskozil sind aber noch viele Fragen offen.

„Welche Nebenwirkungen gibt es? Was bedeutet die Impfung für Allergiker? Ist die Impfung gentechnisch verändert, oder nicht? Kann ein geimpfter Überträger sein? Ist es nur so, dass durch die Impfung der Verlauf gedämpft wird. Diese Fragen sind – bitte – nicht beantwortet“, so Doskozil. Antworten auf diese Fragen forderte Doskozil von der Bundesregierung. Impfen rein aus PR-Gründen lehne er ab. „Wir machen bei diesen Show-Impfungen nicht mit“, sagte Doskozil.

Noch kein genauer Impfplan

Einen genauen Impfplan für das Burgenland gibt es laut dem Landeshauptmann noch nicht. Der Coronavirus-Koordinationsstab des Landes sprach von 5.800 Dosen, die im Burgenland im Jänner zur Verfügung stehen werden.

Die Coronavirus-Pandemie war auch politisch Thema Nummer eins im heurigen Jahr. Die SPÖ-Alleinregierung war im Krisenmanagement gefordert. Laut einer von der SPÖ beauftragen Umfrage, sind 73 Prozent der Burgenländer mit dem Corona-Krisenmanagement der Landesregierung sehr, oder eher zufrieden, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

ORF

Themen Mindestlohn und Gesundheit bleiben

„Da muss man sagen, da hebt sich das Burgenland schon heraus, oder ab von anderen Regierungen. Ob das jetzt national, oder international ist. Wo eigentlich, soweit ich das gestern überblickt habe, alle Regierungen gesunken sind, was die Vertrauenswerte betrifft“, sagte Fürst. Die heurigen Themenschwerpunkte der SPÖ – wie der Mindestlohn und die gesundheitspolitischen Herausforderungen – werden sich auch ins kommende Jahr ziehen. Ebenso wie die Wirtschaftskrise und die Folgen der Commerzialbank-Pleite.

ÖVP kritisiert „Coronavirus-Impf-Skepsis“

Die ÖVP reagierte am Dienstag mit Kritik an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, ob dessen Skepsis gegenüber den vor dem Jahreswechsel geplanten Coronavirus-Impfungen. Diese sei „nicht nachvollziehbar“, fand die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz. Auch Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wies am Mittwoch Doskozils Aussagen als „höchst unpassend“ zurück.