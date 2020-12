Weihnachten ohne Stress

Das weihnachtliche Flair soll die Menschen froh und fröhlich auf das bevorstehende Fest einstimmen: Doch der Schein trügt. Nicht wenige sehen dem Fest heuer mit sehr gemischten Gefühlen entgegen und sprechen von einer psychischen Belastung.

„Man hat Angst angesteckt zu werden, oder jemanden anzustecken – es ist nicht entspannend und die Stimmung ist nicht wie sonst“, meinte Iris Lorenz aus Güssing. Josef Frisch aus Gerersdorf hat Kinder in Deutschland, die nicht kommen können. Erna Menzel aus Güssing meinte, dass sie in die Kirche gehen würde und es eine einsame Weihnachtsfeier werden würde.

Rat in Apotheke

Viele Betroffene holen sich für ihre Psyche Rat und Hilfe in den Apotheken. „Wir merken bei unseren Gesprächen, dass die Nachfrage nach Mitteln zum Stressabbau und zur Beruhigung gestiegen ist. Es ist um gut ein Viertel mehr, als was sonst um diese Zeit verlangt wird“, so Michaela Stipsits von der „Diana Apotheke“ in Güssing.

Besonders gefragt sind pflanzliche Präparate die beispielsweise auf Johanneskraut, Safran oder Passionsblume basieren. Hilfe bekommen Betroffene auch bei der Telefonseelsorge und Online-Beratung der katholischen und evangelischen Kirche Burgenland, wo man in den nächsten Tagen besonders viele Anrufe erwartet.

„Qualität vor Quantität“ zu Weihnachten

Psychotherapeutin Margit Fejervary-Wallner war in „Burgenland heute“ mit Moderator Hannes Auer zu Gast. Sie fand, das Wichtigste sei, einen Prozess des Akzeptierens einzuleiten – „zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist“.

Zu viel an Stress wären Schlafprobleme, oder Aggressionsausbrüche, so die Psychotherapeutin. Weihnachten sei nicht abhängig von der Quantität der Menschen oder von der Quantität der Geschenke – sondern von der Qualität, so Fejervary-Wallner.