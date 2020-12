Werner Lehner infizierte sich im März mit dem Coronavirus, er war mit zwei Geschäftspartner in Obertauern Skifahren. Schon am letzten Urlaubstag fühlte sich der 47-jährige Eisenstädter krank und es ging rapide bergab. „Die Woche zu Hause habe ich natürlich Medikamente genommen, die haben nichts geholfen. Am ersten Tag war es ein bisschen besser, dann ist es rapide schlechter geworden. Ich konnte nichts essen und zum Schluss bin ich zusammengebrochen und mit der Rettung ins Krankenhaus gekommen.“ Fünf Wochen kämpfte Lehner gegen seine Covid-19-Erkrankung.

Blutplasma-Spender bei Heldenshow

„Es tut nicht weh und kann anderen das Leben retten“

Auch die Urlaubsfreunde von Werner Lehner wurden positiv auf das Coronavirus getestet, deren Krankheitsverlauf war aber mild. Seitdem der Unternehmensberater genesen ist, spendet er Blutplasma, um anderen Covid-19-Patienten zu helfen. „Ich denke mir, es tut nicht weh, es kann anderen das Leben retten und anderen helfen und wenn ich schon das alles durchmachen musste, dann kann man das jetzt auch tun, weil das ist wirklich keine große Sache“, so Lehner. Blutplasma kann – genauso wie Blut – durch nichts ersetzt werden. Es kann nicht künstlich hergestellt werden.