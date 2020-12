Heiliger Abend mit „Licht ins Dunkel“

Am Heiligen Abend führt Melanie Balaskovics durch die insgesamt dreistündige „Licht ins Dunkel“-Sendung in ORF 2, die heuer von drei Standorten im Burgenland kommen wird. Von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr erwartet die Burgenland-heute-Moderatorin Gäste und Spender sowie die Spitzen des Landes. Die Vormittagsstunde wird wieder vom Sterntalerhof in Loipersdorf/Kitzladen ausgestrahlt. Die erste Nachmittagsstunde von 14.00 bis 15.00 Uhr in ORF 2/B wird aus dem Pulverturm in Eisenstadt gesendet. Die Landeshauptstadt stellt auch heuer wieder all ihre Aktionen im Advent in den Dienst von „Licht ins Dunkel“.

Highlight: Benefizkonzert mit dem Janoska-Ensemble & Friends und Opernstar Natalia Ushakova

Ein besonderes Highlight bietet die zweite Nachmittagsstunde von „Licht ins Dunkel“ – von 15.00 bis 16.00 Uhr wird ein Benefizkonzert mit dem Janoska-Ensemble & Friends übertragen. Opernstar Natalia Ushakova singt weltberühmte Opernarien. Das Janoska-Ensemble wird unterstützt von Ferry Janoska und Arpad Janoska. Der ORF Burgenland überträgt aus dem Haydnsaal im Schloss Esterházy.

In der Stunde von 16.00 bis 17.00 Uhr führen die „Licht in Dunkel“-Botschafter Barbara Stöckl und Peter Resetarits gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der Bundesländer durch die Sendung. Das Burgenland wird aus dem Haydnsaal zugeschaltet werden und kann sich national mit dem Janoska-Ensemble & Friends und Natalia Ushakova präsentieren.

„Friedenslicht“ beim Funkhaus in Eisenstadt

Wie gewohnt wird auch das „Friedenslicht“ ins ganze Land gebracht – aufgrund der Coronavirus-Pandemie heuer in einer den Umständen angepassten Form. Am Heiligen Abend kann das „Friedenslicht“ beim Funkhaus in Eisenstadt abgeholt werden.

Sondersendung am 23. Dezember

Am Mittwoch, dem 23. Dezember 2020, um 18.30 Uhr in ORF 2/Burgenland, meldete sich „Licht ins Dunkel“-Koordinatorin Melanie Balaskovics in einer „Licht ins Dunkel“-Sondersendung vom Sterntalerhof in Loipersdorf/Kitzladen. Das Kinderhospiz wird seit vielen Jahren von „Licht ins Dunkel“ unterstützt. Der Sterntalerhof kümmert sich um Familien mit schwer-, chronisch- bzw. sterbenskranken Kindern, auch – und gerade wenn – auf dem Weg dieser Familien der Abschied von einem geliebten Menschen steht. Am Beispiel einer Familie stellte Melanie Balaskovics die wichtige Arbeit im Kinderhospiz vor und zeigte damit eine der Einrichtungen, an die die „Licht ins Dunkel“-Spenden weitergegeben werden.

Erfolgreiche Musikwunschtage auf Radio Burgenland

Am 26. November 2020 und am 17. Dezember erfüllte Radio Burgenland den ganzen Tag Musikwünsche zugunsten von „Licht ins Dunkel“. Beim ersten „Licht ins Dunkel“-Aktionstag wurden 11.161 Euro gesammelt, und beim zweiten haben die Burgenländerinnen und Burgenländer 11.774 Euro gespendet. In Summer konnten damit bei den beiden Musikwunschtagen rund 25.000 Euro gesammelt werden – mehr dazu in Fast 12.000 Euro für „Licht ins Dunkel“.