101 CoV-Neuinfektionen im Burgenland

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 31 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Behandlung. Damit ist die Anzahl der Spitalspatienten seit Freitag stabil geblieben. 1.500 Personen stehen unter behördlicher Quarantäne. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 1.578.

Österreichweit 3.614 Neuinfektionen

Österreichweit gab es von Freitag auf Samstag 3.614 Coronavirus-Neuinfektionen, neuerlich ein Höchstwert. Damit wurde innerhalb von 24 Stunden in Österreich eine immense Steigerung von über 1.000 im Vergleich zum Vortag mit 2.571 vermeldet. Derzeit befinden sich 1.177 Personen im Spital, das ist ein Zuwachs von mehr als 100 Personen – 175 der Erkrankten sind auf Intensivstationen.

Bei Symptomen 1450 wählen

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Zuhause bleiben und die kostenlose Gesundheitsberatung 1450 wählen, wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird.