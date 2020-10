Rechnungshof prüfte Grenzeinsatz des Heeres

Ab Ende August 2015 war das Bundesheer im Burgenland zur Bewältigung der Flüchtlingsbewegungen im Einsatz. Allein am 5. September kamen in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) rund 10.000 Menschen über die burgenländisch-ungarische Grenze. Auch in Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf) war damals der Andrang groß.

ORF

Das führte teilweise zu chaotischen Zuständen, die es für die Behörden zu bewältigen galt. Das Bundesheer errichtete Zeltlager, Betreuungsstellen und war auch im Transportmanagement tätig. So wurden in Nickelsdorf Flüchtlinge mit Großraumbussen von der Grenze zum Bahnhof gebracht. Weiters übernahm das Bundesheer Absicherungsmaßnahmen.

Rechnungshof ortet einige Kritikpunkte

Im Beobachtungszeitraum von 2015 bis 2017 sind etwa 900.000 Flüchtlinge nach Österreich gekommen, führte der Rechnungshof in seinem Bericht aus. Der Einsatz des Bundesheeres hat in dieser Zeit knapp 273 Millionen Euro gekostet. Der Rechnungshof übt daran Kritik, dass das Bundesheer die Kosten zum Großteil aus dem Regelbudget finanzieren musste.

Nachteilig habe sich der Assistenzeinsatz auf die militärische Ausbildung ausgewirkt, fasst der Rechnungshof zusammen. Weiters empfiehlt er den Assistenzeinsatz zeitlich zu befristen und die Unterstützungsleistungen permanent zu evaluieren. Positiv hebt der Rechnungshof die Zusammenarbeit des Bundesheeres mit den Landespolizeidirektionen hervor.