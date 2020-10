Weiterer CoV-Todesfall im Burgenland

Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Burgenland auf 16. Seit Donnerstag gibt es 39 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Menschen beträgt 366. In den burgenländischen Spitälern werden 31 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich vier in intensivmedizinischer Behandlung.

Aktuell Infizierte nach Bezirken:

Neusiedl am See: 108

Eisenstadt-Stadt: 18

Rust: 0

Eisenstadt-Umgebung: 58

Mattersburg: 29

Oberpullendorf: 45

Oberwart: 76

Güssing: 25

Jennersdorf: 12

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird.