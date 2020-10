Coronavirus

CoV-Ampel: Bezirk Neusiedl am See auf Rot

Nach der Sitzung der zuständigen CoV-Ampelkommission sind am Donnerstagabend die roten Gebiete deutlich ausgedehnt worden. Demnach sind ab Freitag 21 Bezirke bzw. Regionen in sieben Bundesländern neu auf Rot gestellt, darunter auch der Bezirk Neusiedl am See.