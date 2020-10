„Kronen Zeitung“: Redaktion eröffnet

Die „Kronen Zeitung“ ist die meistgelesene Tageszeitung im Land. Mehr als 100.000 Burgenländerinnen und Burgenländer lesen sie täglich. Der Festakt zur Eröffnung der Burgenland-Redaktion fand am Donnerstagnachmittag coronavirus-bedingt im Freien statt. Geladen war Prominenz aus Politik, Medien, Wirtschaft, Kirche und Kunst. Nur wenige Schritte waren es vom Festzelt zur Redaktion in der Hauptstraße von Eisenstadt.

Die im Jahr 1900 gegründete „Kronen Zeitung“ gibt seit mehr als drei Jahrzehnten eine Burgenland-Ausgabe heraus. Diese wurde bisher im Stammhaus der Krone in der Wiener Muthgasse produziert. Ab sofort arbeiten fünf Redakteurinnen und Redakteure in der Landeshauptstadt.

„Näher bei den Lesern sein“

„Wir wollen gerne noch näher dran sein, noch näher bei unseren Lesern sein. Das Burgenland war das einzige Bundesland, wo es noch keine eigene Krone-Redaktion gab und dieser weiße Fleck ist jetzt auch weg“, so die Ressortleiterin im Burgenland Sabine Oberhauser. „Nächstes Jahr feiert das Burgenland 100 Jahre. Da werden wir mitfeiern können und sind schon direkt im Herzen des Burgenlandes in der Fußgängerzone in Eisenstadt“, so der Herausgeber der „Kronen Zeitung“ Christoph Dichand.

Gemessen an der Einwohnerzahl ist die „Krone“ eine der größten und einflussreichsten Tageszeitungen der Welt. Allein im Burgenland erreicht das Blatt am Wochenende rund 125.000 Leser.