Coronavirus

Antigen-Tests nicht lieferbar

Für Aufregung hat am Donnerstag aber auch die am Mittwoch angekündigten Antigen-Schnelltests bei Hausärzten gesorgt. Nicht nur die Umsetzbarkeit ist in vielen Praxen äußerst schwierig, auch die Verfügbarkeit der Tests lässt derzeit zu wünschen übrig. Es kommt zu Lieferengpässen.