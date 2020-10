Landeshauptmann Doskozil in Selbstisolation

Die Besprechung fand bereits vor acht Tagen statt. Doskozil wurde Dienstagabend über den positiven Test der Person informiert. Doskozil gilt als Kontaktperson zweiten Grades (K2).

Der Landeshauptmann hatte bei der Besprechung durchwegs Abstand von mehr als zwei Metern, deshalb sei er keine Kontaktperson 1 (K1), sondern K2. Das sei so auch vom Koordinationsstab des Landes bestätigt worden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Behördliche Quarantäne sei deshalb nicht nötig.

Test ist negativ

Doskozil habe sich aber vorsorglich – so wie sein Büroleiter auch, der ebenfalls K2 sei – einem zusätzlichen Test unterzogen, zuvor alle Termine abgesagt und sich in Selbstisolation begeben. Der Test sei wie mittlerweile feststehe, negativ ausgefallen.

Dennoch werde sich Doskozil an die Empfehlung der Gesundheitsbehörden für K2-Personen halten und freiwillig soziale Kontakte reduzieren sowie auf öffentliche Termine bis zum Ablauf der Zehn-Tages-Frist verzichten. Interne Arbeitstermine werde der Landeshauptmann, unter Wahrung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, ab Donnerstag wieder wahrnehmen, hieß es in der Aussendung.