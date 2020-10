Einige Messen im Dekanat Trausdorf entfallen

In einem Schreiben wandte sich Odobasic, der sich nach wie vor in Quarantäne befindet, an die Gläubigen seines Dekanates, zu dem insgesamt zwölf Pfarren gehören. Bei den nun ebenfalls positiv getesteten Personen aus seinem Umfeld handle es sich um Seelsorger, schrieb der Pfarrer. Auch sie befinden sich in Quarantäne. Lediglich in den Pfarren Steinbrunn, Zillingtal und Hornstein gebe es keinen Hinweis auf eine Infektionskette. Daher können in diesen Pfarren – unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen – weiterhin Gottesdienste und Begräbnisse stattfinden.

Gläubige sollen nicht in andere Pfarren fahren

In den anderen neun Pfarren des Dekanats werden die Gottesdienste bis auf Weiteres eingestellt. Odobasic bat die Gläubigen, nicht in andere Pfarren zu fahren, um dort an Gottesdiensten teilzunehmen. Begräbnisse könnten in Form einer „würdevollen Verabschiedung am Friedhof“, das bedeutet ohne heilige Messe stattfinden, schrieb der Pfarrer. Die Kirchen in allen Pfarren bleiben für die Gläubigen aber für das Gebet geöffnet – auch das gemeinsame Rosenkranzgebet sei mit Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand möglich.

Odobasic hatte wie berichtet auch Kontakt zu Diözesanbischof Ägidius Zsifkovis – dieser wurde inzwischen negativ auf das Coronavirus getestet.