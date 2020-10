Burgenland Schlusslicht bei Innovationskraft

Innovationskraft ist die Umwandlung von Geld in Wissen und Forschung. Im Innovationsindex ist Österreich gegenüber dem Vorjahr drei Plätze zurückgefallen. Besonders der Mangel an hochgebildeten Österreichern und Fachkräften habe sich bei der Bewertung negativ auf die Gesamtplatzierung ausgewirkt, so die Bank. Platz eins in dem Ranking belegt Irland.

Mehrere Gründe ausschlaggebend für letzten Platz

Im Burgenland war eine Vielzahl von Gründen ausschlaggebend für den letzten Rang. Weniger Haushalte verfügten über Zugang zum Internet, die Patentanmeldungen seien rückläufig gewesen und auch in den Bereichen Flexibilität und Betriebsdynamik seien weniger Punkte erzielt worden. Zudem sei die Start-up-Szene minimal ausgeprägt, die Investitionen in Forschung und Entwicklung gering und der Anteil an junger Bevölkerung unterdurchschnittlich. Im heimischen Bundesländervergleich hält Wien unverändert Platz eins.

Schneemann: Impulse für Forschung und Digitalisierung

Die Landesregierung sei sich dieses Problems bewusst, so Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Daher würden im aktuellen Arbeitsprogramm wesentliche Impulse in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Digitalisierung gesetzt werden. Mit der Installation eines Forschungsbeauftragten etwa sollen Unternehmen bei Forschungsprojekten unterstützt werden.