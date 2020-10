Neue Verkehrsstrategie: Rad, E-Auto und Bus

Die Coronavirus-Krise hat in den Schlagzeilen den Klimawandel verdrängt. Dennoch müssen in den nächsten Jahren die Mobilitätsformen neu aufgestellt werden, sagte Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Wir wollen dem Thema Radfahren viel mehr Bedeutung geben, im touristischen Bereich, aber auch im Alltagsverkehr wollen wir Menschen dazu bewegen, den Weg in die Arbeit mit dem Rad zurückzulegen.“ Weiters soll dem Thema E-Mobilität mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, etwa durch den Ausbau des E-Tankstellen-Netzes, so der Landesrat.

ORF

Bessere Busverbindungen

Verbessert sollen weiters Busverbindungen vom Südburgenland in die Steiermark sowie in den Bezirken zu den Bezirksvororten werden, erklärte Verkehrskoordinator Peter Zinggl. Er möchte weiterhin die Anliegen der Pendler im Fokus haben. „Die wichtigste Zielgruppe sind die Burgenländerinnen und Burgenländer. Es gilt das Burgenland weiterhin als attraktiven Wohnstandort zu positionieren und attraktive Pendelmöglichkeiten zu bieten.“ Auch Arbeitsplätze sollen durch Firmenansiedlungen entstehen, und auch dafür brauche es ein gutes Verkehrskonzept, so Zingl.

Bürgerbeteiligung via Online-Befragung

Die Bevölkerung soll sich über eine Online-Haushaltsbefragung an der Erstellung der Verkehrsstrategie beteiligen können. Diese werde in einigen Wochen starten, so Dorner. Außerdem sollen ein Fachbeirat und ein politischer Beirat für eine möglichst starke Beteiligung der Bevölkerung sorgen.

Bei Verkehrsfragen sei die Zusammenarbeit der Bundesländer sehr gut abgestimmt, meinte Dorner. Allerdings könne die Kommunikation mit dem Bund – Stichwort 1-2-3 Ticket – besser sein.