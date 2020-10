U-Ausschuss: Zeugenliste wird beschlossen

Die Zeugenliste, auf die sich die SPÖ sowie die Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grüne geeinigt haben, umfasst rund 30 Personen und reicht bis Weihnachten. Der erste Tag der Zeugenbefragungen ist der 5. November. Da sind die beiden Whistleblower geladen. Sie haben bereits 2015 und im Februar 2020 konkrete Hinweise auf unrechtmäßige Vorgänge in der Commerzialbank gegeben. Es habe von seiten dieser beiden Personen den Willen gegeben, vor dem U-Ausschuss auszusagen, heißt es von SPÖ-Fraktionsführer Roland Fürst. Die Whistleblower werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt.

Für den 5. November ist auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geladen. Zeugen aus dem Bund müssen der Ladung nicht Folge leisten, Aufsichtsräte und Akteure auf Landesebene hingegen schon. Weitere prominente Namen auf der Zeugenliste: die Commerzialbank Vorstände Martin Pucher und Franziska Klikovits, Aufsichtsratsmitglieder der Bank, der Vorstand der Finanzmarktaufsicht Helmut Ettl, aber auch Politiker wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der frühere Finanzlandesrat Helmut Bieler (SPÖ), oder auch der ehemalige Finanzminister Hans Jörg Schelling(ÖVP).

Je nach Themen, weitere Personen geladen

Diese vorläufige Liste der Auskunftspersonen wird am Dienstag im U-Ausschuss formal beschlossen. Je nach Verlauf und Themenlage werden aber weitere Personen in den Ausschuss geladen, so ÖVP-Fraktionsführer Markus Ulram.

Die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts vergangenen Freitag, wonach die Streichung von Passagen aus dem Antrag auf Einsetzung des U-Ausschusses zur Commerzialbank durch Landtagspräsidentin Verena Dunst rechtswidrig war, hat Konsequenzen auf die heutige Sitzung. So wird die Tagesordnung um die „Ergänzung des grundsätzlichen Beweisbeschlusses“, sowie um die „Ergänzung des Arbeitsplans“ erweitert. Diese Ergänzungen enthalten die Passagen des ursprünglichen Antrags.