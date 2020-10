Zeugenliste: Erste Namen bekannt

Die SPÖ Burgenland einigte sich mit den Oppositionsparteien auf eine gemeinsame Zeugenliste bis zu Weihnachten, die am Dienstag im Rahmen der nächsten U-Ausschusssitzung beschlossen werden soll. Für die Befragungen zu den ersten Themengebieten sind rund 30 Personen geladen – und darunter befinden sich Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen: Aus der ehemaligen Commerzialbank sind Vorstandsvorsitzender Martin Pucher, sowie seine Vorstandskollegin Franziska Klikovits geladen. Auch Mitglieder des Aufsichtsrates sollen kommen.

Politiker und ehemalige Politiker

Aus der Politik sind unter anderem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geladen – darüber hinaus aber auch ehemalige Politiker, etwa der frühere Finanzlandesrat Helmut Bieler (SPÖ), sowie der ehemalige Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP).

Die Beantwortung der von der SPÖ initiierten parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Blümel im Kriminalfall Commerzialbank sei „mehr als enttäuschend“ ausgefallen, so SPÖ-Landesgeschäftsführer und Fraktionsführer im U-Ausschuss Roland Fürst, daher werde der ÖVP-Finanzminister zum ersten Block Anfang November in den U-Ausschuss geladen werden.

Befragung der Whistleblower geheim

Geladen werden darüberhinaus auch zwei Whistleblower. Die Namen der beiden Personen liegen den Landtagsparteien vor – die Befragungen sollen geheim unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Formal beschlossen wird die Liste der Auskunftspersonen am kommenden Dienstag, es werden aber je nach Verlauf und Themenlage im Ausschuss weitere Personen geladen. Los geht es mit den ersten Befragungen am 5.November.