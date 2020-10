Juniors Golf Tour: Treffen mit Idol Wiesberger

Österreichs bester Golfspieler Bernd Wiesberger gratulierte den Siegern in Bad Tatzmannsdorf höchstpersönlich. Er unterstützt die Austrian Juniors Golf Tour schon seit Jahren. „Schön, dass ich da dabei sein darf. Man sieht auch über die vergangenen Jahre, dass es sich sehr gut entwickelt hat: Wir haben jedes Jahr großartige Ergebnisse beim Qualifikationsturnier und natürlich auch beim Finale. Und ich freue mich sehr, dass sich das zu so einem starken Standbein im österreichischen Jugendgolf entwickelt hat“, so Wiesberger.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Eine große Ehre

Seine möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolgern freuten sich über die Möglichkeit, den Star zu treffen und kennenzulernen. „Ich finde es super, dass Bernd als unser Vorbild da ist – jeder österreichische Jugendgolfer sollte zu ihm aufschauen“, sagte Andre Kleinwächter, Sieger Burschen U21. „Es ist schon eine große Ehre, dass sich Bernd da jedes Jahr Zeit nimmt, herkommt und die Preise überreicht. Das ist für Nachwuchssportler wie uns schon sehr toll“, freute sich Caroline Stadler, Siegerin Mädchen U18.

Fotostrecke mit 3 Bildern ORF ORF ORF

Finaltag erstmals im Matchplay-Modus

Die Austrian Juniors Golf Tour gibt jungen Talenten die Möglichkeit, sich österreichweit zu beweisen. Burschen und Mädchen im Alter von zehn bis zwanzig Jahren treten gegeneinander an. Gespielt wird am Finaltag erstmals im Matchplay-Modus, das heißt, wer im direkten Duell mehr Löcher für sich entscheidet, gewinnt. „Ich muss schon sagen, es macht sehr viel Spaß. Ich muss noch ein bisschen daran arbeiten, aber es ist ok. Es tut nicht so weh, wenn man mal einen schlechten Schlag macht“, sagte Maximilian Klaus, Sieger Burschen U18.

Für Bernd Wiesberger sind es übrigens die letzten Tage in Österreich. Kommende Woche spielt er als Titelverteidiger bei den Italian Open. Anfang November geht es für den 35-Jährigen dann in die USA zum legendären Masters in Augusta.