Die Serie „UMIZ 4 Kids“ umfasst 38 Teile, die sich unter anderem mit den Jahreszeiten und Festtagen des Jahres auf Deutsch, Kroatisch und Ungarisch beschäftigen. Die Geschichten begleiten Spiel- und Liedempfehlungen.

Bisher wurden insgesamt 4.000 Stück von den Büchern gedruckt, die in Kindergärten im Burgenland, in Wien und auch in Westungarn verwendet werden.