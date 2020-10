Priester der Diözese positiv getestet

Im Umfeld des Pfarrers von Trausdorf werden derzeit viele Covid-19-Testungen durchgeführt. Denn er hat unter anderem vor vier Tagen – am 13. Oktober – an einer Fatimafeier im alten Kloster Baumgarten, sowie an einer Sitzung im Bischofshof in Eisenstadt teilgenommen.

Keine Gottesdienste in Trausdorf

Unter den beprobten Personen sind auch Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und zahlreiche Priester des Dekanates Trausdorf. Bis auf weiteres werden deshalb keine Gottesdienste im Dekanat Trausdorf abgehalten, heißt es seitens der Diözese. Außerdem wird der Sitzungssaal im Bischofshof von Grund auf desinfiziert.

Kontakt via Telefon und E-Mail

Zusätzlich zum ohnehin geltenden strengen Sicherheits- und Hygienekonzept werden ab Montag auch die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Homeoffice umsteigen. Klienten werden gebeten, bis auf weiteres ausschließlich per Telefon und E-Mail den Kontakt zu den betroffenen kirchlichen Verwaltungsstellen zu suchen. Die erhöhten Schutzmaßnahmen gelten, solange keine negativen Testergebnisse vorliegen.