Crowdfunding für regionale Projekte

In Heugraben gibt es seit vier Jahren eine kleine Privat-Brauerei. Patrick Krammer braut hier das sogenannte Zickentaler-Bier. Jetzt möchte der Eigentümer zusätzliche Biertanks anschaffen. „Die Nachfrage an Biervielfalt steigt. Das ist auch im Südburgenland spürbar. Deshalb möchte in in weitere Tanks investieren. Investitionsvolumen zirka 25.000 Euro“, so Krammer.

Die Brauerei ist eines von insgesamt drei Projekten, die aktuell vom Verein „Südburgenland Plus"bei der Finanzierung mittels Crowdfunding unterstützt werden. Der Verein vernetzt quasi Projektbetreiber mit potenziellen Geldgebern. "Es ist ganz wichtig für die Region, dass man zusammenhält, dass man selbst Geld in die Hand nimmt, um Akteure in der Region erfolgreich zu unterstützen“, so der Obmann des Vereins „Südburgenland Plus“ Walter Temmel.

ORF

Investorensuche für Wirtschaft und Vereine

Auch der Stegersbacher Schneckenzüchter Christian Janisch sucht Investoren. Er möchte seine Weinbergschnecken-Zuchtanlage weiter modernisieren, neue Produkte kreieren und die Anlage für Besucher informativer machen. „Mit Schautafeln und eventuell die Möglichkeitschaffen, dass man die Verkostung direkt am Gehege machen könnte. Meine Gesamtsumme beträgt 15.000 Euro“, sagte Janisch.

Auf Investorensuche ist derzeit auch der Verein „Rund ums Moor“ in Rohr. Damit auch Rollstuhlfahrer das Moor erkunden können, will man bestimmte E-Scooter ankaufen. „Einer dieser E-Scooter kostet 3.000 Euro aufwärts. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir gerne zwei E-Scooter ankaufen würden, oder ein Zuggerät. Das wäre im Wert von 6.000 Euro. Wir sind über jedes Investment dankbar“, so Helga Galosch vom Verein „Rund ums Moor“ in Rohr.

ORF

Investoren erhalten Sach-oder Dienstleistung

Bereits mit einer Investition ab fünf Euro aufwärts ist man je nach Projekt dabei. „Wir haben es hier hauptsächlich mit Crowdsponsoring-Projekten zu tun, das heißt die Geldgeber bekommen entweder eine Sach- oder eine Dienstleistung zurück. Man kann sich das so vorstellen: wenn man zum Beispiel bei Zickentaler Bier investiert, dann bekommt man monatlich einen 6-er-Träger Bier zurück“, erklärte Unternehmensberater Wilfried Drexler aus Pinkafeld.

Bisher konnten mit der Initiative Crowdfunding Südburgenland bereits zwei Projekte erfolgreich abgeschlossen werden, weitere stehen in Vorbereitung.