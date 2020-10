Planquadrat: 281 Anzeigen

Das Hauptaugenmerk lag auf Kontrollen in den Bereichen Nichteinhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen, Geschwindigkeitsüberschreitungen und dem Telefonieren während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung. Im Zuge des Planquadrates wurden 890 Fahrzeuglenker kontrolliert und 565 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt. Dabei hatten insgesamt zehn Lenker ein Fahrzeug in einem durch Alkohol beeinträchtigtem Zustand und drei Lenker ein Fahrzeug in einem durch Suchtmittel beeinträchtigtem Zustand lenkten.

Der höchste gemessene Alkoholwert wurde bei einem 61-jährigen Lenker bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Oberpullendorf mit 1,72 Promille festgestellt. In Eisenstadt wurde ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer bei einer Verkehrskontrolle mit 1,0 Promille angehalten. Im Bezirk Oberwart wurde ein 18-Jähriger ohne Lenkberechtigung mit dem Fahrzeug seiner Eltern und ohne Kennzeichentafeln angehalten. Die Eltern waren inzwischen, ohne davon gewusst zu haben, mit dem anderen Fahrzeug – Wechselkennzeichenzulassung – unterwegs.

104 Anzeigen wegen zu geringem Abstand auf A3

Im Bezirk Eisenstadt wurde ein 19-jähriger zu einer Einvernahme nach dem Suchtmittelgesetz vorgeladen. Bei dieser stellte es sich heraus, dass er das Fahrzeug in einem durch Suchtmittel beeinträchtigtem Zustand gelenkt hatte. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Weiters wurden im Zuge der Schwerpunktaktion 281 sonstige Anzeigen erstattet und 177 Organstrafverfügungen ausgestellt. 104 Anzeigen wurden wegen zu geringem Abstand auf der A3 sowie 140 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen erstattet.