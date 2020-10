Chronik

Schwierige Löscharbeiten in Wallern

Ein Brand in einer Trocknungsanlage neben einem Silo in Wallern (Bezirk Neusiedl am See) hat am Freitag einen Großeinsatz ausgelöst. Neun Feuerwehren waren im Einsatz, die starke Rauchentwicklung erschwerte die Löscharbeiten, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ).