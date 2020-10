WK-Vizepräsident Klaus Sagmeister gestorben

Klaus Sagmeisters Name ist untrennbar mit dem gleichnamigen südburgenländischen Reise- und Busunternehmen verbunden. Seit 1988 war er in dem, in den 1930er Jahren gegründeten Familienunternehmen „Sagmeister Reisen“ tätig, das er zunächst gemeinsam mit seinem Vater leitete. Dieser setzte sich Anfang der 2000er Jahre zur Ruhe. Seither teilte sich Klaus Sagmeister mit seinem Bruder Andreas die Geschäftsführung des Unternehmens.

Seit 2005 in Wirtschaftskammer engagiert

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagierte sich Sagmeister seit 2005 in der Wirtschaftskammer. Hier war er in diversen Funktionen auf Bundes- und Landesebene tätig. 2015 wurde er Vizepräsident der burgenländischen Kammer, bei der Wirtschaftskammerwahl heuer im Mai wurde Sagmeister als Vize von Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth bestätigt.

Nemeth zeigte sich am Freitag tief betroffen vom überraschenden Tod Sagmeisters. Dieser habe sich mit „Herzblut, großer Leidenschaft und unermüdlichem Engagement für die Unternehmerinnen und Unternehmer eingesetzt“, sagte Nemeth. Sagmeister sei ein herausragender Vertreter der Wirtschaft und ein guter Freund gewesen. Seine Gedanken seien bei Sagmeisters Familie, so Nemeth. Klaus Sagmeister hinterlässt seine Frau und drei Töchter.

Sagartz: „Schock für die Volkspartei “

„Sein plötzlicher Tod ist ein Schock für die Volkspartei. Ob im eigenen Betrieb, in der Interessenvertretung für die burgenländischen Unternehmer oder in seiner Heimatgemeinde Stegersbach, Klaus Sagmeister war für sein Engagement und seinen Einsatz über Landes- und Parteigrenzen hinweg geschätzt“, drückte der geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz sein tiefes Bedauern aus.