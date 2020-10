Eisenstadt: Adaptierter Christkindlmarkt mit Maskenpflicht

Einerseits möchte man die über den Sommer beliebte Konzertreihe „Music in the city“ unter dem Motto „Christmas in the City“ weiterführen. Andererseits soll es zwischen Rathaus und oberer Fußgängerzone auch fünf Handels- und Kunsthandwerksstände geben.

Dabei werde die große Fläche der Fußgängerzone ausgenutzt, um größere Abstände zwischen den Ständen zu erreichen, teilte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) mit. Zahlreiche Gastronomen werden ihre Schanigärten mit Heizstrahlern und Decken winterfest machen, weihnachtlich dekorieren und weihnachtliche Getränke und Speisen anbieten, so Steiner.

Maskenpflicht und Sperrstunde ab 20.00 Uhr

Zusätzlich soll es heuer, in einem eigenen abgetrennten Bereich für bis zu 100 Personen, zwei Punschhütten für die Eisenstädter Vereine geben. Ein spezielles Präventionskonzept soll einen sicheren Besuch gewährleisten, so Steiner. Am gesamten Marktgelände herrsche Maskenpflicht, Sperrstunde sei um 20.00 Uhr, sagte Steiner. Ein eigener Security-Dienst werde die Einhaltung der Covid-19-Richtlinien kontrollieren.