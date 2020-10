Chronik

Treibstoffdiebe ausgeforscht

Die Polizei hat am Donnerstag zwei Treibstoffdiebe ausgeforscht. Im Fahrzeug eines 24-Jährigen und eines 33-Jährigen wurden bei einer Kontrolle in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) mit Diesel gefüllte Plastikkanister und eine elektrische Dieselpumpe gefunden.