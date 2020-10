Oberwart setzt weiter auf Wachstum

Oberwart legte in den vergangenen 40 Jahren einwohnermäßig fast 30 Prozent zu. Derzeit leben in Oberwart 7.600 Menschen. Es wird weiter gebaut, Wohnungen ebenso, wie Straßen und Großprojekte wie das Krankenhaus. Im Norden der Stadt entsteht ein neues Gewerbegebiet. Erste Betriebsansiedlungen gibt es bereits. Nächstes Jahr soll westlich vom EO ein neues Einkaufszentrum, der sogenannte EO-Park entstehen. Details sind noch nicht bekannt.

ORF

Baustellen sorgen für massives Verkehrsaufkommen

Die vielen Baustellen sorgen in Oberwart auch für ein massives Verkehrsaufkommen, besonders betroffen sind die Anrainer in der Dornburggasse – einer Zufahrtsstraße zum Krankenhaus. Das Problem sei bekannt, sagte Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP). „Der große Schwerpunkt ist derzeit der Bau des neuen Krankenhauses – da versuchen wir auch den Verkehr, nach der Fertigstellung des Krankenhauses so zu lenken, dass wir nicht im Wohngebiet die Zu- und Abfahrt nach Oberwart haben, sondern dort, wo Messe und Schulen sind, aber kein Wohngebiet“, so Rosner.

Der Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner im Gespräch mit Moderator Marin Berlakovich

Stadtpark soll neu gestaltet werden

Im Burgenland heute-Interview mit Marin Berlakovich sagte Rosner, dass man die Innenstadt attraktivieren möchte. Man würde merken, dass die Stadt vermehrt für Dienstleister und kleine Geschäfte interessant wäre – man wolle die Innenstadt lebenswerter machen. Ein großes Thema in Oberwart ist derzeit auch der Stadtpark, der in der Vergangenheit mehrmals umgestaltet wurde – allerdings ganz zufrieden sei man damit aber nicht, so Stadtchef Rosner.

ORF

„Der Stadtpark, sage ich immer, ist das Herz von Oberwart. Wir wollen den Stadtpark schöner und attraktiver machen. Er ist natürlich jetzt kein Hingucker, aber er soll es werden“, sagte Rosner. Deshalb soll der Stadtpark neu positioniert werden. Die Oberwarter Bevölkerung ist aufgerufen, ihre Ideen einzubringen.

Ein Gesamtgestaltungskonzept für den Oberwarter Stadtpark soll noch dieses Jahr präsentiert werden. Denn die Attraktivierung der Innenstadt ist auch den Oberwarter Geschäftsleuten ein großes Anliegen.