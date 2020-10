Politik

Covid19-Kosten: Doskozil kritisiert Blümel

Am Freitag hat in Salzburg die Konferenz der Landesfinanzreferenten stattgefunden. Ein länderübergreifender Schulterschluss für eine faire Abgeltung von Covid19-Kosten durch den Bund war Hauptthema bei der Konferenz. Heftige Kritik übte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).