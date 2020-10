Petschnig übernimmt FPÖ-Burgenland-Vorsitz

Die FPÖ Burgenland habe sich seit der letzten Landtagswahl in den Umfragen deutlich erholt, so die FPÖ in ihrer Aussendung. Es gebe eine große Chance, dass die FPÖ im Burgenland wieder zu ihrer alten Stärke gelange, so Hofer. Er habe der Landespartei die Starthilfe gegeben und die Entscheidung getroffen, sich voll auf die bundespolitischen Aufgaben zu konzentrieren.

Petschnig soll Weichen stellen

Beim Landesparteitag der FPÖ Burgenland wurde FPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Petschnig von den Delegierten zum Landesparteiobmann-Stellvertreter gewählt – mehr dazu in Ruhige FPÖ-Klausur trotz Personaldiskussion. Er solle nun die weiteren Weichenstellungen für die Landesgruppe vornehmen, hieß es in der Aussendung weiter. Das betreffe auch die weitere Vorgangsweise rund um möglicherweise parteischädigendes Verhalten des ehemaligen Abgeordneten Manfred Haidinger. Der Landesparteivorstand werde darüber beraten.