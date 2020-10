Ivanschitz: Vom Fußball zur Wirtschaft

In Baumgarten (Bezirk Mattersburg) begann für Österreichs jüngsten Nationalteamkapitän eine Erfolgsgeschichte. Eine Karriere, die Ivanschitz vor zwei Jahren beendete. Seither nimmt er Abstand vom Fußball und genießt einen neuen Lebensabschnitt.

„19,20 Jahre Fußballprofi zu sein war eine tolle Zeit, und es war super aufregend, aber in gewisser Weise ist alles strukturiert gewesen – mit wenigen Freiräumen. Und jetzt, wie gesagt, habe ich mit Mitte 30 endlich mal die Möglichkeit, frei zu sein, und das fühlt sich wirklich gut an“, so Ivanschitz.

Eine Verbundenheit zum Fußball spürt der Wahl-Wiener nach wie vor. „Das wird auch immer so sein. Ich schaue gerne Fußballspiele an, bin auch im Stadion, wenn es geht, live dabei. Meine Kinder spielen Fußball. Also, das wird immer so bleiben. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich grundsätzlich gerne im Fußball bleiben möchte. Auch was das Berufliche betrifft. Dementsprechend lass ich das jetzt mal für mich offen.“

Meistertitel in Österreich, USA und Tschechien

69-mal spielte Ivanschitz für Österreichs Nationalteam. Er feierte Meistertitel in Österreich, in den USA und in Tschechien. Nun wartet er gelassen auf ein Angebot – auf eine sportlich reizvolle Aufgabe. Nur der Job als Fußballtrainer ist aktuell kein Thema. „Den Trainerschein habe ich jetzt einmal nicht angefangen. Und insgesamt glaube ich, dass ich aus meinen zwölf, 13 Jahren im Ausland sehr viel einbringen könnte in den verschiedensten Bereichen: Ob es jetzt im Nachwuchs sei, ob es im Management sei“, so Ivanschitz.

Zweites Standbein

Ein zweites Standbein baute sich der pensionierte Fußballprofi schon während seiner aktiven Zeit auf, und zwar in der heimischen Start-up-Szene. Er investiert in junge Unternehmen und in Produkte, die ihn überzeugen. Wie zum Beispiel in E-Mobilität.

„Wir spezialisieren uns in Wien jetzt mal auf ‚Electric Carsharing‘. Wir haben einen Anbieter, so wie es ‚Share Now‘ etwa macht, nur konzentrieren wir uns auf rein elektrische Fahrzeuge. Und durch unsere enge Partnerschaft auch mit Wien Energie garantieren wir, dass diese Autos dann auch einhundertprozentig Ökostrom beziehen und somit auch nachhaltig einen Mehrwert der Stadt Wien bieten möchten“, so Ivanschitz.

Sport und Unternehmen verbindet Ivanschitz mit zwei weiteren Start-ups, in die er investiert. Eines seiner Unternehmen spezialisiert sich auf Trainingsgeräte, ein weiteres entwickelt eine Karriere-App für Amateurfußballer. „Alle drei Unternehmen sind österreichische Unternehmen, sind Unternehmen, die ihren Sitz in Wien haben. Und nachdem ich jetzt wieder in die Heimat gezogen bin, kann ich da näher dran sein und viel lernen, aber auch viel einbringen“, so Ivanschitz.

Nach zwölf Jahren im Ausland ist Andreas Ivanschitz in Österreich angekommen – es ist ein Neustart in der Heimat, nach einer langen, intensiven Profizeit.