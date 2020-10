Zwei Männer mit Infektion gestorben

Ein 77-Jähriger und ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt mit oder an Covid-19 gestorben. Sie waren in einem für die isolierte Behandlung von Covid-19-Patienten eingerichteten Bereich des Krankenhauses intensivmedizinisch betreut worden. Die Zahl der Todesfälle im Burgenland stieg damit von elf auf 13. Zuletzt war Anfang Mai eine Person mit oder am Coronavirus gestorben.

Nach wie vor steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen im Burgenland. Das Land finanziert wegen der Krise vorerst bis Ende des Jahres fünf zusätzliche Rettungsteams – mehr dazu in 30 Neuinfektionen im Burgenland.