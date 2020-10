Betten für CoV-Patienten in allen Spitälern

Als die Coronavirus-Krise im März begann, bestimmte das Land das Krankenhaus Oberpullendorf als Covid-19-Spital. Rund zehn Betten standen damals für Covid-19-Patienten bereit. Bei Vollbelegung in Oberpullendorf war das Krankenhaus Güssing das Ausweichspital. Als Ende August die Infektionszahlen wieder deutlich stiegen, war klar, dass auch die Spitalspatienten wieder mehr werden würden.

KRAGES

Patienten wohnortnah versorgen

Gemeinsam mit dem Koordinationsstab des Landes erarbeiteten die KRAGES und die Barmherzigen Brüder in Eisenstadt einen Stufenplan. Dieser sieht jetzt eine bestimmte Anzahl an Covid-19-Betten und -Zimmern für jedes burgenländische Spital vor. Hintergrund ist eine möglichst wohnortnahe Patientenversorgung. Außerdem soll durch diese faire Verteilung der Belastung ein Normalbetrieb bei Operationen und Behandlungen möglich bleiben. Im Moment liegen in allen Krankenhäusern bis auf Kittsee Covid-19-Patienten.

Tests für alle, die im Spital übernachten

Ab der kommenden Woche werden alle Spitalspatienten im Burgenland, die über Nacht bleiben, auf das Coronavirus getestet und nicht nur jene, die operiert werden. Bei den Barmherzigen Brüdern in Eisenstadt setzt man dazu auf den PCR-Test, in den KRAGES-Spitälern wird der Anti-Gen-Schnelltest zum Einsatz kommen.

Ab November ausreichend viele Testgeräte

Ab November sollen dann in allen Spitälern ausreichend Testgeräte vorhanden sein, mit denen bis zu 5.000 Covid-19-Tests pro Monat durchgeführt und ausgewertet werden können. Ziel ist es, im Burgenland raschere Test-Ergebnisse zu bekommen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte Mitte Juli gefordert, dass nicht nur das Rote Kreuz, sondern die burgenländischen Krankenhäuser diese Tests durchführen und auch selbst auswerten – mehr dazu in Doskozil: CoV-Tests im Burgenland abwickeln. Durch die große Nachfrage auf dem Weltmarkt gibt es aber lange Wartezeiten für diese Testgeräte.