Commerzialbank: Immer mehr Beschuldigte

Nach den Hauptbeschuldigten Martin Pucher und Franziska Klikovits führt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt auch den dritten früheren Bankvorstand als Beschuldigten, und zwar wegen Verdachts der Geldwäsche. Demnach müsste er – entgegen bisherigen Angaben – über gewisse Malversationen in der Commerzialbank informiert gewesen sein. Dieser dritte Bankvorstand hat allerdings erst Anfang 2019 begonnen, in der Bank zu arbeiten.

Auch Bankmitarbeiter unter den Beschuldigten

Auch zwei Bankmitarbeiter werden mittlerweile als Beschuldigte geführt. Einer soll falsche Bankbestätigungen in der Hypo Tirol aufgegeben haben. Laut Akten, die Ö1 vorliegen, hat Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits folgendes ausgesagt: „Ihm habe ich nur für seine Flüge von Wien nach Innsbruck für den Einwurf von Briefsendungen im Zusammenhang mit Saldenbestätigungen von Fremdbanken Bargeld übergeben. Auf Befragung, ob er vom Grund der Flüge wusste, gebe ich an, dass er das niemals bei mir hinterfragt hat“, so Klikovits in der Einvernahme.

Ebenfalls als Beschuldigte geführt werden der Geschäftsführer einer Tochterfirma der Commerzialbank und zwei Unternehmer. Über die beiden Gewerbetreibenden wurde in den Medien bereits berichtet, sie sind auch im Aufsichtsrat der Commerzialbank gesessen. Klikovits spricht in einer Einvernahme von nur ein bis zwei Geldübergaben an einen Unternehmer, den früheren Vize-Aufsichtsratschef – allerdings Übergaben in beträchtlicher Höhe. „Soweit ich mich erinnere, habe ich ihm bei einer Übergabe 300.000 Euro übergeben und kann mich an die genaue Summe einer möglichen zweiten Übergabe nicht erinnern“, heißt es in der Einvernahme.

Laufend weitere Hausdurchsuchungen

Die Geldübergabe sei erfolgt, damit der Unternehmer das Geld auf seine Firmenkonten einzahlt, um Kundenforderungen begleichen zu können. Den Schaden schätzt die Staatsanwaltschaft alleine was diese Firma betrifft auf über zehn Millionen Euro. Der Ex-Vizeaufsichtsratschef hatte Vorwürfe zuletzt zurückgewiesen. Mittlerweile hat es bei ihm Hausdurchsuchungen an vier Standorten gegeben. Und die Staatsanwaltschaft hat auch Hausdurchsuchungen bei zwei Steuerberatern durchgeführt, die offenbar intensiv mit der Commerzialbank und mit Unternehmern zusammengearbeitet haben.

Ein Sprecher der Korruptionsstaatsanwaltschaft spricht am Dienstag übrigens von neun konkreten Beschuldigten. Dazu dürften allerdings noch unbekannte – also vorerst nicht namentlich genannte – Beschuldigte kommen. Aus den Akten, die Ö1 vorliegen, ergibt sich derzeit die Zahl von mittlerweile zwölf Beschuldigten.