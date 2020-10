SPÖ wirbt bei Unternehmern für Mindestlohn

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst trat am Dienstag gemeinsam mit dem Restaurantbesitzer Max Stiegl aus Purbach vor die Presse. Dieser setzte nämlich als einer der ersten Unternehmer im Burgenland das 1.700-Euro-Mindestlohnmodell in seinem Betrieb um. In Landes- und landesnahen Betrieben wird das Modell seit dem Vorjahr schrittweise umgesetzt.

866 Menschen verdienen mehr als früher

Aktuell hätten 866 Menschen von diesem Mindestlohn profitiert, sagte Fürst. Das bedeute, dass 866 Menschen, die vorher weniger als 1.700 Euro netto verdient hätten, diesen Mindestlohn und ein bisschen darüber bezahlt bekämen. Darunter seien viele KRAGES-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, etwa 80 bis 90 Personen vom Reinigungsdienst und auch Kanzleikräfte, so Fürst. Damit Unternehmer den Mindestlohn auch finanzieren können, fordert die SPÖ eine Senkung der Lohnnebenkosten und die Einführung einer Vermögenssteuer.

Stiegl: Anderswo einsparen

Im Betrieb des Gastronomen Max Stiegl verdienen jetzt neun von insgesamt vierzehn Mitarbeitern mehr als sie früher bekommen haben. Es sei Geld, das man investieren und anderswo einsparen müsse, erklärte Stiegl: „Aber es wird sicher keine Kündigungen geben, dass man sagt, ‚okay, ich kündige zwei Mitarbeiter, dass ich auf die gleichen Lohnkosten komme‘, nein.“

Man habe während der ganzen Coronavirus-Zeit alle Mitarbeiter behalten, natürlich sei man ein Minibetrieb, aber trotzdem, jeder habe seinen Arbeitsplatz erhalten, man habe gearbeitet und produziert und man werde weiterhin alle Mitarbeiter erhalten und zusammenhalten, so Stiegl.

Appell an Wien und Kärnten

Mehr Geld soll auch mehr Anreiz sein – gerade die Gastronomie findet derzeit nur sehr schwer Personal. SPÖ-Geschäftsführer Fürst wünschte sich am Dienstag auch von den SPÖ-regierten Ländern Kärnten und Wien die Einführung des Mindestlohns. Er denkt, dass die SPÖ schon bald wieder auf Bundesebene mitbestimmen könnte. Er glaube nicht, dass Türkis-Grün noch lange dauern werde, so Fürst: „Wir bereiten uns eigentlich schon auf den Tag X vor, für die nächsten Nationalratswahlen, dann werden die Karten neu gemischt.“