Klassische Reitkunst in Wulkaprodersdorf

Das Equiliber-Reitkunstzentrum Burgenland befindet sich in einem kleinen Waldstück außerhalb von Wulkaprodersdorf. Die Virologin Dorothee von Laer hat sich hier einen Traum erfüllt. Im neuen Reitsportzentrum wird klassischer Einstellbetrieb angeboten. „Die Leute können hier ihr Pferd unterstellen, es wird sich hier um das Pferd gekümmert und es wird versorgt. Die Leute müssen sich also nur noch um den Spaß mit ihrem Pferd kümmern“, erklärte die Virologin Dorothee Von Laer, die die Reitanlage gekauft hat.

Im neuen Reitkunstzentrum wird aber auch Reitunterricht in der klassischen Reitkunst „Equiliber“ angeboten. Das ist in etwa das, was die Lippizaner in der Hofreitschule in Wien zeigen. „Das ist eine alte Reitweise, die sehr fein ist und eigentlich darauf abzielt, das Pferd mit Gedanken zu reiten, und gar nicht mehr mit körperlichen Hilfen“, so Von Laer.

Reiten über mentale Kommunikation

Equiliber ist eine sehr spezielle Art zu reiten. Und dafür gibt es auch die passenden Pferderassen – sogenannte Barockpferde, also Lipizzaner, Lusitanos und Murgesen. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen kann jeder Unterricht nehmen. „Unsere Pferde sind extrem fein geritten. Das heißt: Die Hilfen sind sehr fein, leichter Schenkeldruck, kaum Zügelhilfen. An guten Tagen kann man die Pferde eigentlich nur über mentale Kommunikation reiten, das ist der Unterschied“, so Stallmanagerin Bettina Beck.

Diese klassische Reitkunst soll hier auch mit Vorführungen präsentiert werden. Inzwischen wurde auch die „Equiliber Equipe“ gegründet, eine Gruppe von Amateur-Reitern, die auch Showprogramm macht. Zu dem Reiterhof gehören neben der Reithalle und der Außenanlage weitläufige Koppeln. Auch Urlaub am Hof soll demnächst möglich sein. Noch laufen die Bauarbeiten.

Von Laer plant Umzug ins Burgenland

Derzeit ist Dorothee Von Laer beruflich in Innsbruck tätig, dort leitet sie das Institut für Virologie an der Medizinischen Universität. Sie kommt aber wegen der Pferde und ihrem Lebensgefährten so oft es geht ins Burgenland. „Da war in den letzten Monaten natürlich überhaupt keine Zeit, weil wir Tag und Nacht mit der Covid-Diagnostik beschäftigt waren. Jetzt zum Glück läuft das schon so routiniert. Alle Mitarbeiter wissen, wie es funktioniert, sodass ich wieder bisschen mehr Zeit hier verbringen kann. In drei Jahren bin ich aber pensioniert, da komme ich dann ganz ins Burgenland, darauf freue ich mich schon“, so Von Laer.