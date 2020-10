Größter Insolvenzfall im Burgenland

373 Gläubiger hätten Forderungen von insgesamt 809 Millionen Euro, 77 Dienstnehmer Forderungen von 3,3 Millionen Euro angemeldet, so der KSV am Montag nach der Prüfungs-und Berichtstagsatzung am Landesgericht Eisenstadt in einer Aussendung. Die Masseverwalter Gerwald Holper und Michael Lentsch hätten bisher 366 Millionen Euro an Forderungen anerkannt, man gehe aber davon aus, dass noch weitere folgen, sodass die Größenordnung der Passiva rund 800 Millionen Euro betragen werde, so der KSV – mehr dazu auch in Überschuldung beträgt 705 Millionen Euro.

Grafik: APA/ORF.at, Quelle: APA/KSV

Noch zwölf Cb-Dienstnehmer für Insolvenzabwicklung

Zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung seien 74 Dienstnehmer bei der Commerzialbank beschäftigt gewesen. Mittlerweile gebe es noch zwölf Mitarbeiter, die dem Masseverwalter für die Abwicklung der Insolvenz zur Verfügung stehen, hieß es.

In der Causa Commerzialbank wurde am Montag außerdem am Landesgericht Eisenstadt das Konkursverfahren über das Unternehmen Fassadenprofi Stangl eröffnet. Die Firma war Kreditnehmer der Commerzialbank und Sponsor des SV Mattersburg – mehr dazu in „Fassadenprofi Stangl“ pleite.