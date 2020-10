Reaktionen zur Wien-Wahl

Während SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS laut den Hochrechnungen Zugewinne erreichten, stürzte die FPÖ in Wien massiv ab. Das Team Strache verpasste den Einzug in den Gemeinderat – mehr dazu in news.ORF.at und wien.ORF.at.

Doskozil: „Sozialdemokratische Länderachse gestärkt“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gratulierte Sonntagabend seinem Parteifreund, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, zu einem „großartigen Wahlerfolg“. Durch die Wien-Wahl sei „die sozialdemokratische Länder-Achse Wien-Burgenland-Kärnten“ gestärkt worden, so Doskozil. Ludwig stehe für einen pragmatischen Kurs, mit dem er „weit über die SPÖ-Kernschichten Wähler erreicht habe“, meinte Doskozil. Michael Ludwig sei zudem der „Garant“ für die Fortsetzung einer „erfolgreichen Entwicklung in der Bundeshauptstadt“.

Sagartz: „Stärkster Zuwachs aller Parteien“

Die ÖVP Burgenland sah unterdessen den „erfolgreichen Weg der Volkspartei“ bestätigt und sprach von einem „starken Ergebnis“. Die Wiener Volkspartei habe den „mit Abstand stärksten Zuwachs aller Parteien“ erreicht und sei „der große Wahlgewinner des heutigen Abends“, betonte der designierte Landesparteiobmann Christian Sagartz in einer Aussendung.

Hofer: Schmerzhaftes Ergebnis"

FPÖ-Bundes- und Landesparteichef Norbert Hofer sprach Montagvormittag von einem „schmerzhaften Ergebnis“. „Für uns war klar, dass nach den Skandalen rund um Ibiza und Spesen natürlich ein herber Verlust eingepreist werden muss“. Personelle Konsequenzen werde es nicht geben, er bleibe Parteichef, so Hofer. Aus seiner Sicht gehe es jetzt für die FPÖ nach vorne: „Für mich ist es so, dass ich nach einem Jahr, das sehr herausfordernd war, auch einen Rucksack ablegen konnte und hoffe, dass wir nun unbeschwert in die Zukunft gehen können. Die Talsohle ist durchschritten und jetzt geht es auch nach vorne“, so Hofer.

Petrik: „Einiges in die richtige Richtung bewegt“

Hoch erfreut zeigte sich die Landessprecherin der Grünen, Klubobfrau Regina Petrik, über das Ergebnis der Wiener Gemeinderatswahl. „Als kleiner Koalitionspartner zu gewinnen, ist erfahrungsgemäß nicht leicht. Umso erfreulicher ist es, dass die Grünen in Wien bei dieser Wahl über zwei Prozent zugelegt haben. Das zeigt, dass in der Stadtpolitik einiges in die richtige Richtung bewegt wurde und es ist der Auftrag der Wählerinnen und Wähler, diesen Kurs weiter zu fahren“, so Petrik.

Posch: „NEOS hat auf die richtigen Themen gesetzt“

NEOS-Landessprecher Eduard Posch sprach Montagfrüh von einem „Riesenerfolg“ seiner Partei in Wien, und zwar „unabhängig davon, wie es nach der Auszählung aller Stimmen ausgeht“. Das Ergebnis zeige, dass NEOS auf die richtigen und wichtigen Themen setze, wie Bildung, Wirtschaft und Kontrolle, sagt Posch.