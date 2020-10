Mehrheit in Rohr für Straßennamen

Fast 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Rohr haben sich für die Einführung von Straßen-, beziehungsweise Gassennamen entschieden. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 70 Prozent. „Die Gemeindebürger, die Rohrerinnen und Rohrer, haben entschieden, dass wir in den nächsten Jahren Straßenbezeichnungen bekommen werden“, sagte Bürgermeister Gernot Kremsner von der Liste Rohr.

ORF

Langjähriges Thema in der Gemeinde

Das Thema beschäftigte die Gemeindebürger schon lange. In diversen Abstimmungen in den vergangenen Jahren wurde allerdings stets gegen Straßenbezeichnungen gestimmt. Die Volksbefragung am Sonntag wurde von der SPÖ initiiert. Sämtliche Gemeinderäte, also auch die der Liste Rohr, haben zugestimmt. „Der Wille ist quasi immer ungehört geblieben und deswegen haben wir gedacht, wir machen eine Volksbefragung, also etwas Offizielles, und die Mehrheit ist am Sonntag endlich gehört worden“, so SPÖ-Gemeindevorstand Kevin Friedl.

ORF

„Man hat das schon gemerkt – wenn ich als Bürgermeister in den vergangenen Jahren mit den Leuten gesprochen habe, ist immer mehr der Trend gekommen, dass man Straßen- und Gassenbezeichnungen möchte. Man sieht einfach, dass es wirklich eine Notwendigkeit geworden ist“, sagte Bürgermeister Kremsner.

Umsetzung innerhalb von zwei Jahren

Sowohl die Liste Rohr als auch die SPÖ haben bereits klargestellt, dass das Ergebnis der Volksbefragung für sie bindend ist. Die Kosten für die Straßenbenennung werden in der Gemeinde auf bis zu 10.000 Euro geschätzt. Umgesetzt werden soll das neue System innerhalb der kommenden zwei Jahre.