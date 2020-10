Studie: 200 Wohnbauprojekte ausgewertet

Durchgeführt wurde die Erhebung vom Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich und dem Immobilienresearch-Unternehmen Explorea. Untersucht wurden die Bundesländer: Wien, Niederösterreich, Steiermark und das Burgenland. Die Grundlage bildet eine Bauträgerdatenbank – im Burgenland wurden 200 Projekte ausgewertet.

Durchschnittlich 16 Wohneinheiten pro Projekt

Ein durchschnittliches Wohnprojekt im Burgenland umfasst 16 Wohneinheiten, die im Schnitt 69 Quadratmeter groß sind. Die meisten davon werden in den Regionen Eisenstadt und Neusiedl am See errichtet. Der überwiegende Teil, 81 Prozent, dieser Wohneinheiten sind Wohnungen und 87 Prozent weisen Freiflächen wie Gärten, Balkone oder Terrassen auf.

Doppel- und Reihenhäuser beliebt im Burgenland

Interessant: das Burgenland weist im Vergleich zu Wien, Niederösterreich und der Steiermark die meisten Doppel- und Reihenhäuser bei Neubauten auf – nämlich 17 Prozent. Hervorgehoben wird auch, dass im Burgenland 84 Prozent der Wohnbauten von gemeinnützigen Bauträgern errichtet werden – der höchste Wert unter den vier Bundesländern. Am günstigsten sind Eigentumswohnungen derzeit in der Steiermark, gefolgt vom Burgenland und Wien.