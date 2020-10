Derzeit 264 nachweislich Infizierte

Im Burgenland sind am Sonntag wie bereits am Vortag 32 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden – mehr dazu in 32 Neuinfektionen seit Freitag. 20 Personen galten als frisch genesen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus in einer Aussendung mit. Aktuell nachweislich erkrankt waren 264 Menschen. In den Spitälern im Bundesland wurden 13 Covid-19-Patienten isoliert behandelt, sechs von ihnen intensivmedizinisch.

836 Personen unter behördlicher Quarantäne

Insgesamt gab es bisher 1.065 bestätigte Fälle und 790 Genesene. 836 Personen, um 46 weniger als noch am Samstag, befanden sich unter behördlich angeordneter Quarantäne.