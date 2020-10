Auslandsdiener des Jahres geehrt

Die Auszeichnung wurde am Freitag von Landtagspräsidentin Verena Dunst gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Vereins Österreichischer Auslandsdienst, Daniel Schuster, im Rittersaal der Burg Güssing übergeben. Monika Messner war Sprecherin des kürzlich etablierten Projekts „Understanding Israel“. Trotz der Coronavirus-Krise blieb die Steinacherin in Tel Aviv, wo sie an einer Kindertagesstätte ihren Dienst ableistete. Jonathan Dorner war bis zur durch die Coronavirus-Pandemie erzwungenen Heimkehr in Los Angeles am Holocaust Museum tätig.

Gemeinsames Gedenk-Projekt

In Los Angeles hatte der Wiesflecker den Wiener Holocaust-Überlebenden Walter Arlen kenngelernt. Durch die Initiative von Dorner wurde Arlen von der Gemeinde Bad Sauerbrunn die Ehrenbürgerschaft verliehen. „Nur durch das Verstehen der Vergangenheit können wir die Gegenwart einschätzen“, so Dorner. Zudem starteten Messner und Dorner ein gemeinsames Projekt. Sie interviewten Holocaust-Überlebende und deren Nachfahren über die Videoplattform Zoom und nahmen diese Videos für eine spätere Veröffentlichung auf.