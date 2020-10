„Lange Nacht der Forschung“ heuer digital

Erstmals kann die digitale Nacht der Forschung via Tablet, Smartphone oder Desktop erlebt werden. Unter dem Motto „Digital Transformation“ stehen alle Forschungsbeiträge online bis zum 30. Oktober zur Verfügung.

Insgesamt gibt es aus allen neun Bundesländern 600 Beiträge zu sehen – darunter Forchsungsinterviews, Videos, virtuelle Rundgänge durch Labore, Erklärvideos oder Live-Demonstrationen. Die Themen reichen von Bildung über Digitalisierung, Energie, Gesundheit, Kunst und Technik bis hin zu Wirtschaftswissenschaften.

Fokus auf Nutzung erneuerbarer Energie

Im Burgenland liegt der Fokus der Forschung auf die Nutzung erneuerbarer Energie. Man habe hier eine Vorreiterrolle. In den vergangenen 20 Jahren wurde erreicht, dass der eigene Strombedarf aufs Jahr gerechnet zu 150 Prozent selbst gedeckt werden kann, heißt es in einer Aussendung des Landes. Das soll ausgebaut und weiter forciert werden. Der Startschuss für die lange Nacht der Forschung fällt am Freitag um 14.00 Uhr.