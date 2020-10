Corona-Ampel: Bezirk Güssing jetzt orange

Der Bezirk Mattersburg wurde von der Kommission von Grün auf Gelb gestellt. Somit sind neben dem Bezirk Mattersburg die Bezirke Eisenstadt Stadt, Eisenstadt-Umgebung, Oberpullendorf, Oberwart und Rust Stadt gelb – das bedeutet, dass in diesen Bezirken ein mittleres Coronavirus-Risiko besteht.

Orange sind neben dem Bezirk Güssing weiter der Bezirk Neusiedl am See – diese Bezirke gelten somit als Regionen mit hohem Risiko. Einzig im Bezirk Jennersdorf zeigt die Corona-Ampel auf Grün – mehr dazu in news.ORF.at.