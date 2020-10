Vorratslager: Für Ernstfall gerüstet

In unzähligen Schachteln sind alle Arten von Schutzmasken, Schutzmäntel, Desfinfektionsmittel oder Einmalhandschuhe gelagert – sozusagen zur eisernen Reserve, sollte es wieder zu Lieferschwierigkeiten kommen. Wenn am Weltmarkt nichts mehr erhältlich sei, könne man hier zugreifen, so der zuständige Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

Das Lager sei für Gesundheitseinrichtungen und nachgelagerte Dienststellen des Landes vorgesehen. Die Vorräte seien etwa für drei bis vier Monate angelegt und gelten als eiserne Reserve. Ein Teil davon ist für die sozialen Einrichtungen im Land vorgesehen.

ORF

Eiserne Reserve für soziale Einrichtungen

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie halte man sich im Burgenland an die Vorgaben des Bundes und die Ampelregelung, so Schneemann. Ob es zu weiteren Verschärfungen der Maßnahmen kommen könnte, darüber gebe es derzeit keine Informationen von Seiten des Bundes, sagt Schneemann. Er appelliert an die Bevölkerung, die vorgegeben Maßnahmen einzuhalten.