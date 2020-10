ASKÖ gewinnt Familienpreis 2020

Die ASKÖ Burgenland bekam für einen Videoclip mit Bewegungstipps für Kinder den ersten Preis. Der zweite Preis ging an die Internet-Plattform „Kleines Nest – Beratungen rund ums Baby“, den dritten Preis bekamen die „Still- und Tragemamas Süd/Ost Steiermark und Südliches Burgenland“. Die ersten drei Plätze sind mit jeweils 500 Euro dotiert.

ORF

Netzwerke ersetzen Dorfbankerl

„Im digitalen Zeitalter treffen sich auch die Familien immer häufiger in sozialen Netzwerken oder suchen Rat auf verschiedenen Netzwerken. Insbesondere Corona hat die Bedeutung dieser Form der Kommunikation vor Augen geführt, die heute immer mehr das traditionelle Dorfbankerl ersetzt, wo früher in den burgenländischen Dörfern gern und oft getratscht wurde“, sagte Ladesrätin Daniela Winkler (SPÖ) bei der Preisverleihung am Donnerstag. Mit dem Motto des diesjährigen Familienpreises wollte auch das Familienreferat der Digitalisierung Rechnung tragen.