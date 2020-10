Kultur

Ältestes Smiley in Bernstein gefunden

Smileys sind vor allem in Textnachrichten allgegenwärtig: Sie lachen, weinen oder sind wütend. Als Erfinder gilt der Amerikaner Harvey Ball in den 1960er Jahren. Aber in Bernstein wurde ein wesentlich älteres Exemplar gefunden. Es ist 30 Millionen Jahre alt und soll das älteste Smiley der Welt sein.