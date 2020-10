Mehr Anmeldungen am Haydn-Konservatorium

Am Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt studieren derzeit 322 Musik-Studentinnen und Studenten. Angeboten werden von der elementaren Musikerziehung und Nachwuchsförderung, über die Studienzweige Konzertfach und Pädagogik auch zahlreiche Lehrgänge, etwa das Dirigieren oder das Spielen im Orchester.

Für das Studienjahr 2020/21 haben sich heuer 149 Studierende aus 25 Ländern weltweit angemeldet. Für den Direktor Tibor Nemeth ist die steigende Zahl der Anmeldungen ein Zeichen für das sehr hohe Ausbildungsniveau am Konservatorium.

Umwandlung in private Hochschule

Im Auftrag des Landes, wird derzeit ein Entwicklungskonzept erarbeitet, das es den Studierenden ermöglicht, einen Bachelor und Masterabschluss nach den Bologna-Kriterien anzubieten. Das sei laut Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) notwendig, um das Konservatorium in eine private Hochschule umzuwandeln zu können. Die entsprechenden Entscheidungen sollen noch heuer in der Landesregierung getroffen werden, so Winkler. Derzeit wird am Konservatorium ein Bachelorstudium im Bereich Instrumental- und Gesangspädagogik in Zusammenarbeit mit der Musikuniversität Wien angeboten.